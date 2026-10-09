Dans cette édition d'"À l'Affiche !" consacrée aux actualités théâtrales du mois, Sonia Patricelli reçoit la comédienne, autrice et metteuse en scène Virginie Lemoine. Elle présente deux créations hautes en couleur : "Le Manuel de la jeune mariée, 1957", une plongée musicale et décapante dans les injonctions faites aux femmes des années 50, et "Le Guide du parfait gentleman assassin", une comédie musicale sociétale, délicieusement irrévérencieuse.
Théâtre : Virginie Lemoine décrypte "Le Manuel de la jeune mariée, 1957"
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