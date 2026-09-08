Les résultats des élèves français à l'enquête internationale Pisa de 2025 sont les plus bas jamais mesurés, mais restent dans la moyenne des pays de l'OCDE.
Test Pisa: les résultats des élèves français n'ont jamais été aussi bas
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