La place de la République et ses alentours était de nouveau le théâtre de fortes tensions dimanche au lendemain du 17 octobre.
Tension place de la République à Paris au lendemain du 17 octobre
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