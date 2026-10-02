Il ne fait pas bon prendre sa voiture. Pas à cause des embouteillages, mais à cause des prix de l'essence qui n'ont jamais été aussi élevés en Europe. Dans un contexte géopolitique toujours aussi tendu – au Moyen-Orient et en Ukraine – le coût du litre d'essence bat des records, tout comme celui du gazole.
Taxe des superprofits, baisse des obligations climatiques ? L'UE veut lutter contre le pétrole cher
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