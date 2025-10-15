Le Premier ministre a annoncé la suspension de la réforme des retraites jusqu’après présidentielle de 2027. Un geste d’apaisement politique qui soulève de sérieuses questions budgétaires.
Suspension de la réforme des retraites : à quel prix ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro