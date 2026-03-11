Trente kilos de caviar, 100 kilos de côtes de porc, des dizaines de kilos de truffes, de saumon fumé et de poulet: voilà les ingrédients nécessaires pour satisfaire les papilles du gratin d'Hollywood lors des Oscars.
Sushis, caviar et cocktails mexicains au menu des Oscars
