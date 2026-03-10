Nouveau rebondissement dans l'affaire des supporters sénégalais condamnés après la finale de la CAN pour hooliganisme, qui vont devoir repasser devant le tribunal à Rabat. Le parquet et la partie civile marocains a fait appel de la décision rendue en première instance, une nouvelle audience a été fixée le 16 mars. Les familles espéraient pourtant une grâce du roi Mohammed VI. La correspondance à Dakar d'Elimane Ndao.
Les supporters sénégalais condamnés au Maroc devront finalement repasser devant la justice
