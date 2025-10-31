Damian Figueredo se réjouit d'avoir survécu à l'effondrement de sa maison, détruite par l'ouragan Melissa dans l'est de Cuba. Mais il ne sait pas comment il va s'en sortir, dans une île déjà mise à rude épreuve par les difficultés économiques.
Survivre parmi les décombres à Cuba après l'ouragan Melissa
