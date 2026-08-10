A la nuit tombée, deux gendarmes, jumelles en main, scrutent depuis un bateau pneumatique les rives du lac varois de Sainte-Croix à la recherche d'éventuels campeurs. Leur mission : prévenir tout bivouac illégal susceptible de provoquer un départ de feu dans les massifs environnants.
Sur un lac du Var, les gendarmes aux aguets contre le feu
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