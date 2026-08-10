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Sur un lac du Var, les gendarmes aux aguets contre le feu

information fournie par AFP Video 10/08/2026 à 14:35

A la nuit tombée, deux gendarmes, jumelles en main, scrutent depuis un bateau pneumatique les rives du lac varois de Sainte-Croix à la recherche d'éventuels campeurs. Leur mission : prévenir tout bivouac illégal susceptible de provoquer un départ de feu dans les massifs environnants.

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information fournie par AFP 25 juil.
10

1 commentaire

  • 16:24

    Avec tous ces feux en France, ces dégâts énormes et le battage médiatique il y a encore des idi... pour bivouaquer et faire un fau dans des zones à risques ? Impensable mais pourtant encore une réalité...

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