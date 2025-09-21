Des dizaines de personnes ont rendu hommage à Calais aux 518 migrants décédés dans la Manche depuis 1999, en déposant samedi des fleurs au pied de centaines de paires de chaussures disposées sur la plage.
Sur la plage de Calais, un hommage aux 518 migrants morts dans la Manche
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro