Ces derniers jours, la Russie a multiplié les essais de missiles balistiques pouvant porter des charges nucléaires. Des "missiles uniques" et "impossibles à intercepter" selon Vladimir Poutine, qui brandit la menace nucléaire depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine. Mais cette course aux armements n’est pas nouvelle : dans les écoles russes, en 2017, on vantait déjà aux élèves l’élaboration de "super-armes".
"Super-armes" russes : Vladimir Poutine veut-il la guerre nucléaire ?
