À Crans-Montana, l'incendie d'un bar, qui a coûté la vie à 41 personnes, hante encore les esprits un mois après le drame, alors que la station suisse accueille la dernière étape de Coupe du monde de ski avant les JO d'hiver.
Suisse: ski, hommages et plaies ouvertes un mois après l'incendie de Crans-Montana
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro