Le cortège funèbre arrive à l'aéroport de Sion, en Suisse, avant le rapatriement des cinq corps des Italiens décédés dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana. Sur les 40 personnes qui ont péri dans l'incendie, la moitié étaient âgées de moins de 18 ans. IMAGES
Suisse : Rapatriement des cinq Italiens décédés dans l'incendie à Crans Montana
