En Suisse, une marche blanche est organisée à Lutry en mémoire des jeunes de la ville qui ont péri dans l'incendie dans un bar de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit du Nouvel An.
Suisse: marche en hommage aux jeunes de Lutry qui ont péri dans l'incendie de Crans-Montana
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro