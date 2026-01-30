Une "seconde lune temporaire" serait-elle apparue autour de la Terre ? C’est ce que prétendent de nombreuses publications virales sur les réseaux sociaux, accompagnées de visuels spectaculaires générés par intelligence artificielle. Des publications trompeuses : il s'agit en réalité d'une quasi-Lune, un petit objet céleste qui suit la même trajectoire que la Terre autour du Soleil. Explications pour Info Intox avec Jules BOITEAU.
La Nasa a-t-elle découvert une "seconde lune" temporaire ?
