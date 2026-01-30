Les Nubians, duo mythique formé par Hélène et Célia Faussart, sont les invitées du Journal de l’Afrique. De leur enfance entre le Tchad et Bordeaux à leur succès fulgurant aux États-Unis avec Makeda, elles reviennent sur leur parcours, leur engagement et leur vision de l’afropéanité. Une interview croisée pour célébrer 25 ans de musique, de sororité et de liberté artistique.
Les Nubians, 25 ans de soul afropéenne entre Bordeaux et New York
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro