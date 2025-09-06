"Ministère mortifère, lesbiennes en colère": un rassemblement s'est tenu à Paris en hommage à l'enseignante Caroline Grandjean, harcelée pour son homosexualité, qui s'est suicidée, et pour appeler l'Éducation nationale à mieux protéger les professeurs LGBT+.
Suicide d'une enseignante: rassemblement devant le ministère à Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro