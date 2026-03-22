Jeannne Barseghian, maire sortante écologiste de Strasbourg, qui croyait avoir été réélue au deuxième tour des municipales, décrit des "montagnes russes" après l'annonce selon laquelle la socialiste Catherine Trautmann a finalement obtenu la victoire. SONORE
Strasbourg: l'écologiste Barseghian qui croyait avoir été réélue décrit des "montagnes russes"
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