A la Une de la presse ce jeudi 27 novembre, la conversation entre Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump et un conseiller de Vladimir Poutine, suscite la controverse et est dénoncé de Kiev à Washington. Le Liban se prépare à toutes les éventualités après les menaces du ministre israélien de la Défense. Et la victoire du Paris Saint-Germain hier face à Tottenham en Ligue des champions.
Steve Witkoff : "Le Pantin de Poutine"
