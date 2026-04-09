BTS a lancé jeudi sa tournée mondiale. Les rois de la K-pop se sont retrouvés le mois dernier sur scène au grand complet pour la première fois après une pause de près de quatre ans, pour cause de service militaire obligatoire.
Musique: BTS lance sa tournée mondiale
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