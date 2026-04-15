Le père de l'enfant de 9 ans séquestré pendant plus d'un an dans une camionnette dans un village alsacien est placé en détention provisoire pour une durée d'un an, annonce le procureur de Mulhouse. "Il encourt 30 ans de réclusion criminelle" pour les chefs de "séquestration de mineur de moins de 15 ans et privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans par ascendant", ajoute Nicolas Heitz.
Enfant séquestré: le père placé en détention provisoire pour un an
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