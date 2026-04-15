Les députés français ont voté la loi de simplification de la vie économique. Dans ce texte 2 reculs environnementaux: la suppression des zones à faibles émissions et l'assouplissement du zéro artificialisation nette. Les ZFE instaurées en 2019 dans les grands centre-ville visaient à faire baisser la pollution aux particules fines responsables de 40 000 décès par an. Le zéro artificialisation nette devait permettre de préserver le puit carbone français et compenser (un peu) nos émissions.
France: les députés reculent sur la pollution de l'air et les émissions
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