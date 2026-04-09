Le vice-président JD Vance, qui doit conduire samedi la délégation américaine lors de discussions avec l'Iran, a jugé mercredi qu'il appartenait aux dirigeants iraniens de décider si la trêve échouait à cause du Liban.
A l'Iran de décider s'il veut que la trêve échoue à cause du Liban, dit Vance
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