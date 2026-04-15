Une soixantaine d'agents bloquaient mercredi matin l'accès au centre pénitentiaire de Villepinte (Seine-Saint-Denis) afin de dénoncer la surpopulation de l'établissement.
La prison de Villepinte bloquée pour dénoncer la surpopulation carcérale
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