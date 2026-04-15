Une soixantaine de pêcheurs ont manifesté mercredi devant un dépôt pétrolier à Caen, dans le Calvados, contre les prix élevés du carburant.
Carburants: des pêcheurs manifestent devant un dépôt pétrolier en Normandie
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