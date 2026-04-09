Des fidèles musulmans, chrétiens et juifs priaient jeudi à Jérusalem, alors que les lieux saints de la ville ont rouvert leurs portes après l'entrée en vigueur d'une trêve avec l'Iran.
Ferveur pour la réouverture des Lieux saints à Jérusalem
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