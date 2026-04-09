Dépôt de garantie : montant, délais de restitution et droits du locataire

information fournie par Tout sur mes finances • 09/04/2026 à 17:48

Le dépôt de garantie, c'est l'une des premières sommes versées lors d'une location. Mais entre montant, délais de restitution, retenues possibles et pénalités, les règles sont strictes et souvent mal connues.

Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir avant d'entrer ou de quitter un logement. Au programme :

Le montant maximum

Les délais de restitution

Les retenues possibles

Les règles spécifiques en copropriété

Les pénalités en cas de retard du bailleur

Le dépôt de garantie est encadré pour protéger locataires et propriétaires. En connaissant vos droits, vous évitez les mauvaises surprises lors de votre départ.

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