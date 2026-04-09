Dépôt de garantie : montant, délais de restitution et droits du locataire

Le dépôt de garantie, c'est l'une des premières sommes versées lors d'une location. Mais entre montant, délais de restitution, retenues possibles et pénalités, les règles sont strictes et souvent mal connues.
Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir avant d'entrer ou de quitter un logement. Au programme :
- Le montant maximum
- Les délais de restitution
- Les retenues possibles
- Les règles spécifiques en copropriété
- Les pénalités en cas de retard du bailleur
Le dépôt de garantie est encadré pour protéger locataires et propriétaires. En connaissant vos droits, vous évitez les mauvaises surprises lors de votre départ.
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