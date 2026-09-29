La fusée géante de SpaceX a placé 26 satellites Starlink en orbite pour la première fois. Un succès majeur mais encore imparfait : son vol a été écourté après une panne moteur et s’est achevé par une explosion spectaculaire.
Starship atteint enfin l’orbite
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