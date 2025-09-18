 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Starmer accueille Trump dans sa résidence de campagne au second jour de sa visite d'État

information fournie par AFP Video 18/09/2025 à 15:44

Le Premier ministre britannique Keir Starmer accueille le président américain Donald Trump à Chequers, sa résidence de campagne, lors du deuxième jour de la visite d'État de Trump au Royaume-Uni.

Donald Trump
1

