 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soudan : des femmes menacées par des soldats ? Attention à ces images.

information fournie par France 24 30/10/2025 à 22:45

Pour illustrer la situation au Soudan, de nombreux internautes partagent des vidéos de femmes paniquées protégeant leurs enfants et qui sont sous la menace de soldats. Ces documents sont soit détournés de leur contexte soit générés par intelligence artificielle.

IA: Intelligence artificielle

Vidéos les + vues

1

Casse du Louvre: "les bijoux ne sont pas encore en notre possession" (procureure)

information fournie par AFP Video 29 oct.
2

Tanzanie : des élections sans opposition, couvre-feu à Dar es Salam

information fournie par France 24 29 oct.
3

Casse du Louvre: "les bijoux ne sont pas encore en notre possession" (procureure)

information fournie par AFP Video 08:56
4

"Nulle part où dormir": après l'ouragan Melissa, les Jamaïcains face aux destructions

information fournie par AFP 09:30
5

Top 5 IA du 29/10/2025

information fournie par Libertify 05:00
6

Ouragan Melissa: des quartiers détruits dans le sud-ouest de la Jamaïque

information fournie par AFP Video 10:07
7

Jean-Claude Trichet : "Je suis convaincu qu'il y aura une correction importante des marchés boursiers américains !"

information fournie par Ecorama 14:10
3
8

Tomates marocaines : l'envers du décor dans les mégafermes d'Agadir

information fournie par France 24 14:18
1
1

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
2

Famine à Gaza: la situation reste "catastrophique"(OMS)

information fournie par AFP Video 23 oct.
3

Famine à Gaza: pas d'amélioration depuis la trêve, la situation reste "catastrophique", dit l'OMS

information fournie par AFP 23 oct.
4
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Premier pas timide de l'UE vers l'utilisation des avoirs russes au profit de l'Ukraine

information fournie par AFP 24 oct.
29
6

Affaire Grégory: la grand-tante une nouvelle fois entendue

information fournie par AFP 24 oct.
4
7

Émeutes de 2005 : Clichy-sous-Bois, une ville sortie de l’urgence ?

information fournie par France 24 24 oct.
8

Affaire Grégory: arrivée de Jacqueline Jacob, entendue par la cour d'appel de Dijon

information fournie par AFP Video 24 oct.
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
4

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
5

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
6

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
7

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
8

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank