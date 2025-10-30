Pour illustrer la situation au Soudan, de nombreux internautes partagent des vidéos de femmes paniquées protégeant leurs enfants et qui sont sous la menace de soldats. Ces documents sont soit détournés de leur contexte soit générés par intelligence artificielle.
Soudan : des femmes menacées par des soldats ? Attention à ces images.
