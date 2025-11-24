Dirigeants africains et européens sont réunis lundi en Angola pour approfondir leurs relations commerciales, discuter migrations et minerais stratégiques, lors d'un sommet où le plan américain pour l'Ukraine fait l'objet de nouvelles concertations entre Européens à l'heure où le continent africain s'affirme comme un nouvel espace de compétition entre Américains, Chinois et Russes.
Sommet Europe-Afrique en Angola : commerce et minerais au menu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro