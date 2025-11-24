Les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine posent pour une photo de groupe en Angola lors d'un sommet visant à renforcer les liens économiques et sécuritaires. Cette septième rencontre du genre marque les 25 ans des relations entre l'UA et l'UE. En marge du sommet, les dirigeants européens ont poursuivi leurs concertations sur le plan américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine. IMAGES
Sommet en Angola: la photo de famille des dirigeants africains et européens
