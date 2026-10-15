Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent jeudi 15 octobre à Bruxelles pour un sommet lors duquel ils débattront notamment du budget du bloc, avec une préoccupation majeure: parvenir à le boucler avant la cascade d'élections en 2027, à commencer par la présidentielle française.
Sommet des dirigeants de l'UE à Bruxelles : le budget au menu des discussions
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