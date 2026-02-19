Au sommet de l'intelligence artificielle à New Delhi, Sam Altman (OpenAI)et Dario Amodei (Anthropic) ont refusé jeudi de se tenir la main, rompant la chaîne de dirigeants de la tech.
Sommet de l'IA : les rivaux américains de la tech gardent leurs distances sur la photo
