L'annulation vendredi du festival Solidays pour cause de canicule constitue "une très mauvaise nouvelle" pour l'association organisatrice Solidarité Sida qui se voit privée de 3 millions d'euros pour mener des programmes de lutte contre la maladie.
Solidays annulé: "Très mauvaise nouvelle" pour Solidarité Sida privé de 3 millions d'euros
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