Deuxième jour de visite au Kenya pour Emmanuel Macron qui a ouvert le sommet Africa Forward ce lundi avec son homologue kenyan William Ruto. L’objectif affiché est clair : développer le commerce entre la France et le continent, tout en essayant de changer la perception africaine de la France. Emmanuel Macron l’a d’ailleurs répété, l’ère du pré-carré français en Afrique est terminée depuis 2017… Bastien Renouil a assisté à cette première journée.
Smmet Africa Forward : 23 milliards d'investissement pour l'Afrique
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