Parce qu'il peut se montrer conciliant envers Poutine, Trump apparaît à certains comme un "traître" à la cause ukrainienne mais il pourrait aussi se révéler un dirigeant "exceptionnel" déterminé à éviter l'enfer nucléaire, a déclaré lundi le prix Nobel de la Paix et ex-président polonais Lech Walesa.
"Si la Russie conquiert l'Ukraine, nous pourrons apprendre le chinois et le russe" (Walesa)
