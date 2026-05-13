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"Sheep in the box", "Autofiction" : les films les plus attendus du festival de Cannes 2026

information fournie par France 24 13/05/2026 à 17:54

22 longs-métrages, dont quatre français, sont en compétition pour la Palme d'or 2026. Ils seront départagés par un jury présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook. Albéric de Gouville, chroniqueur cinéma de FRANCE 24, revient sur les films les plus attendus de cette 79e édition.

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1 commentaire

  • 18:35

    Quand j'étais plus jeune et qu'on allait au cinoche, le palmarès nous indiquait les films a éviter: généralement ennuyeux.. Je présume que cela n'a pas changé.

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