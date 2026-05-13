22 longs-métrages, dont quatre français, sont en compétition pour la Palme d'or 2026. Ils seront départagés par un jury présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook. Albéric de Gouville, chroniqueur cinéma de FRANCE 24, revient sur les films les plus attendus de cette 79e édition.
"Sheep in the box", "Autofiction" : les films les plus attendus du festival de Cannes 2026
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