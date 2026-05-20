On les appelle "ceux qui restent": ces orphelins doivent composer face à l'attente insoutenable et le deuil impossible de leurs parents qui ont péri en mer ou dont on n'a plus jamais eu de nouvelles après la disparition de leur embarcation. Ces morts et disparus se comptent par milliers au Sénégal ces dernières années.
Sénégal: le deuil "en silence" des enfants de migrants disparus en mer
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