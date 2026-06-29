Au Senegal, c'est dans un climat tendu que l’Assemblée nationale a adopté ce lundi un texte révisant la Constitution. La session a été marquée par des échanges houleux entre députés et des échauffourées entre manifestants et policiers aux abords du parlement. La proposition de loi qui a été adopté vise à redéfinir les pouvoirs du chef de l'Etat, du Parlement et du Premier ministre.
Sénégal: L'assemblée adopte le projet de réforme constitutionnelle qui sera soumis à référendum
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