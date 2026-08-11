Le compte à rebours est lancé en Colombie pour retrouver les survivants du séisme le plus puissant de la dernière décennie.
Séisme : la Colombie à la recherche de survivants
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