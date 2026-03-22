Les premiers électeurs commencent à voter dans un bureau de vote parisien du 18e arrondissement pour le second tour des élections municipales.
Second tour des municipales: ouverture d'un bureau de vote à Paris
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