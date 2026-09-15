La France traverse une sécheresse record. 61% des nappes phréatiques de l'Hexagone ont un taux de remplissage en dessous des normales pour un mois de septembre. Et cette sécheresse a des conséquences pour l'agriculture. Si la production de blé a pu être maintenue, le maïs et les légumes ont vu leurs rendements très affectés. Plusieurs enseignes de grandes distribution ont, en conséquence, décidé d'accepter les légumes et fruits "moches" pour assurer l'approvisionnement des consommateurs.
Sécheresse record en France: les conséquences sur l'Agriculture
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