Scène devant une prison à Guayaquil en Equateur après une explosion

information fournie par AFP Video 27/09/2025 à 10:11

Scène à l'extérieur d'un complexe pénitentiaire dans la ville de Guayaquil, après que la police a rapporté une explosion, dans un contexte carcéral violent. Des détenus appartenant à des gangs rivaux se sont violemment affrontés le 25 septembre dans une prison d'Esmeraldas, dans le nord-ouest de l'Équateur, faisant au moins 17 morts, le deuxième évènement de ce type en quelques jours dans le pays sud-américain. Et, le 22 septembre, des violences dans une autre prison, à Machala (sud-ouest), à renfort de bombes et de grenades, avaient causé la mort de 13 détenus et d'un surveillant. IMAGES

