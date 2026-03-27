Sandrine Kiberlain et Pierre Lottin dans "Ceux qui comptent", une rencontre inattendue

information fournie par France 24 • 27/03/2026 à 15:45

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont rencontre l'équipe de "Ceux qui comptent" de Jean-Baptiste Leonetti. Un film qui, sous ses airs de comédie, nous raconte en réalité l'histoire de deux personnages à fleur de peau. Sandrine Kiberlain y joue Rose, une veuve vivant avec ses trois enfants dans un hôtel abandonné, et qui affronte tous ses problèmes avec une joie de vivre désarmante. Pierre Lottin, lui, incarne Jean, un homme solitaire et taciturne qui veut, surtout, ne pas s'attirer d'ennuis. Si ces deux personnalités n'ont a priori rien en commun, la bienveillance va les réunir.