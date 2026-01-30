La finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal a été émaillée de plusieurs actes antisportifs. Ils ont poussé la commission de discipline de la CAF, la Confédération africaine de football, à prendre des sanctions aussi bien contre le Maroc que le Sénégal, vainqueur de cette finale. Mais ces sanctions sont-elles suffisantes? L'analyse d'Hervé Kouamouo, journaliste sportif et Doctorant en socio-politique du sport.
Sanctions contre le Maroc et le Sénégal : la CAF trop clémente ?
