Samy Chaar : "Il n'y a pas de bulle à Wall Street, mais c'est particulièrement cher !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 17/12/2024 à 14:10

A l'occasion de la réunion de politique monétaire de la Fed ce mardi et demain, Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier, était l'invité de l'émission Ecorama du 17 décembre 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Il a notamment donné son point de vue sur le desserrement monétaire des banques centrales, l’évolution de l’activité économique en France et les différences de valorisation entre Wall Street et les indices européens.