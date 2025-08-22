 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Famine à Gaza : "affamer les gens à des fins militaires est un crime de guerre", accuse l'ONU

information fournie par AFP Video 22/08/2025 à 16:07

Le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, Jeremy Laurence, a rappelé vendredi qu'"affamer des gens à des fins militaires est un crime de guerre", quelques minutes après que l'ONU a officiellement déclaré la famine à Gaza.

Proche orient
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Eboulement mortel en Haute-Savoie: la roche reste instable, opérations de sécurisation en cours

information fournie par AFP 21 août
2

Gaza: Netanyahu ordonne des négociations pour libérer les otages, l'armée pilonne Gaza-ville

information fournie par AFP 21 août
5
3

Dans les quartiers Nord de Marseille, des mères renouent avec la mer

information fournie par AFP Video 21 août
4

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
5

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 13:29
6

Colombie: l'armée déployée après deux attaques qui ont fait au moins 18 morts

information fournie par AFP 15:58
1
7

La Russie blâme Zelensky pour l'absence d'avancées sur une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP 16:40
2
8

Éboulement en Haute-Savoie : sécurisation du site

information fournie par AFP Video 16:09
1

Les dirigeants européens arrivent à la Maison Blanche pour des discussions avec Trump

information fournie par AFP Video 19 août
2

Merz et Macron arrivent à la Maison Blanche avant les entretiens avec Trump

information fournie par AFP Video 19 août
3

Keir Starmer arrive à la Maison Blanche avant les entretiens avec Donald Trump

information fournie par AFP Video 19 août
4

Le candidat présidentiel bolivien Andronico Rodriguez vote à Entre Rios

information fournie par AFP Video 18 août
5

Présidentielle en Bolivie: Rodrigo Paz salue ses partisans après le premier tour

information fournie par AFP Video 18 août
6

Alain Delon: un hommage rendu à Douchy, un an après la mort de l'acteur

information fournie par AFP 18 août
2
7

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
8

Ukraine : Macron co-préside une réunion de la "coalition des volontaires"

information fournie par AFP Video 19 août
5
1

La France va reconnaître l'Etat de Palestine, Israël fulmine

information fournie par AFP 25 juil.
9
2

Top 5 IA du 24/07/2025

information fournie par Libertify 25 juil.
3

Le Libanais Georges Abdallah, libre après 40 ans de prison, a décollé pour Beyrouth

information fournie par AFP 25 juil.
13
4

La France va reconnaître l'Etat de Palestine en septembre à l'ONU (Macron)

information fournie par AFP Video 25 juil.
5

Du mirage américain à "l'enfer" d'une prison au Salvador

information fournie par AFP 27 juil.
6

Après l'échec de sa traversée de la Manche en mini-hélicoptère, Franky Zapata veut déjà retenter

information fournie par AFP 25 juil.
7

Des civils thaïlandais s'abritent dans un temple alors que les affrontements continuent

information fournie par AFP Video 26 juil.
8

Tentative de traversée de la Manche de Franky Zapata: images de l'amerrissage

information fournie par AFP Video 26 juil.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank