Le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, Jeremy Laurence, a rappelé vendredi qu'"affamer des gens à des fins militaires est un crime de guerre", quelques minutes après que l'ONU a officiellement déclaré la famine à Gaza.
Famine à Gaza : "affamer les gens à des fins militaires est un crime de guerre", accuse l'ONU
