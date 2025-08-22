 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jean-Louis Billon tourne le dos au PDCI; l'ex-ministre candidat à la présidentielle

information fournie par France 24 22/08/2025 à 22:38

En Côte d’Ivoire, à deux mois de l’élection présidentielle, et alors que l’heure est au dépôt des candidatures… Jean Louis Billon a été un des premiers à déposer la sienne à la commission électorale ce jeudi. L'ex-ministre tourne le dos au PDCI pour une plateforme nouvellement créée: le CODE pour Congrès Démocratique. La rupture est consommée entre l’homme d’affaire, et le parti dont il est issu - le PDCI.

Vidéos les + vues

1

Eboulement mortel en Haute-Savoie: la roche reste instable, opérations de sécurisation en cours

information fournie par AFP 21 août
2

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
3

Colombie: l'armée déployée après deux attaques qui ont fait au moins 18 morts

information fournie par AFP 15:58
2
4

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 13:29
5

Éboulement en Haute-Savoie : sécurisation du site

information fournie par AFP Video 16:09
6

Famine à Gaza : "affamer les gens à des fins militaires est un crime de guerre", accuse l'ONU

information fournie par AFP Video 16:07
1
7

Au Mexique, la suspension des visas de routiers aux USA inquiète

information fournie par AFP Video 16:08
8

Incendies: chez les sinistrés espagnols, la colère monte contre la gestion des autorités

information fournie par AFP 19:56
1

Les dirigeants européens arrivent à la Maison Blanche pour des discussions avec Trump

information fournie par AFP Video 19 août
2

Merz et Macron arrivent à la Maison Blanche avant les entretiens avec Trump

information fournie par AFP Video 19 août
3

Keir Starmer arrive à la Maison Blanche avant les entretiens avec Donald Trump

information fournie par AFP Video 19 août
4

Le candidat présidentiel bolivien Andronico Rodriguez vote à Entre Rios

information fournie par AFP Video 18 août
5

Présidentielle en Bolivie: Rodrigo Paz salue ses partisans après le premier tour

information fournie par AFP Video 18 août
6

Alain Delon: un hommage rendu à Douchy, un an après la mort de l'acteur

information fournie par AFP 18 août
2
7

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
8

Ukraine : Macron co-préside une réunion de la "coalition des volontaires"

information fournie par AFP Video 19 août
5
1

Top 5 IA du 24/07/2025

information fournie par Libertify 25 juil.
2

Le Libanais Georges Abdallah, libre après 40 ans de prison, a décollé pour Beyrouth

information fournie par AFP 25 juil.
13
3

Du mirage américain à "l'enfer" d'une prison au Salvador

information fournie par AFP 27 juil.
4

Après l'échec de sa traversée de la Manche en mini-hélicoptère, Franky Zapata veut déjà retenter

information fournie par AFP 25 juil.
5

Des civils thaïlandais s'abritent dans un temple alors que les affrontements continuent

information fournie par AFP Video 26 juil.
6

Tentative de traversée de la Manche de Franky Zapata: images de l'amerrissage

information fournie par AFP Video 26 juil.
2
7

Rénover des taudis en logements bas carbone: le projet participatif d'une foncière

information fournie par AFP Video 29 juil.
8

Trump annonce la mise en place de centres de distribution alimentaire à Gaza

information fournie par AFP 28 juil.
7

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank