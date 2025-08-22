En Côte d’Ivoire, à deux mois de l’élection présidentielle, et alors que l’heure est au dépôt des candidatures… Jean Louis Billon a été un des premiers à déposer la sienne à la commission électorale ce jeudi. L'ex-ministre tourne le dos au PDCI pour une plateforme nouvellement créée: le CODE pour Congrès Démocratique. La rupture est consommée entre l’homme d’affaire, et le parti dont il est issu - le PDCI.
Jean-Louis Billon tourne le dos au PDCI; l'ex-ministre candidat à la présidentielle
