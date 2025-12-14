Pour son retour dans le groupe de Liverpool, Mohamed Salah est entré en jeu lors de la victoire contre Brighton et a délivré la passe décisive pour le deuxième but de l'attaquant français Hugo Ekitike. Arne Slot, qui avait écarté l'attaquant égyptien de l'équipe après une sortie médiatique incendiaire la semaine dernière, espère retrouver Salah au club en janvier après la CAN.
Salah fait son retour avec Liverpool avant de s'envoler pour la CAN
